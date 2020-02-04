В Гонконге медработники требуют перекрыть сообщение с материком

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более четырех тысяч медицинских работников во вторник не вышли на дежурство, требуя полностью перекрыть сообщение с материковым Китаем в связи со вспышкой коронавируса, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на медицинское управление.