В Гонконге медработники требуют перекрыть сообщение с материком

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более четырех тысяч медицинских работников во вторник не вышли на дежурство, требуя полностью перекрыть сообщение с материковым Китаем в связи со вспышкой коронавируса, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на медицинское управление.
"Сегодня боле 4400 медицинских работников не вышли на дежурство, среди них большинство - санитары, их более 2,5 тысячи человек, это серьезно повлияло на работу служб, в том числе на отделение интенсивной терапии для новорожденных младенцев, где отсутствует более половины медсестер", - сообщает RTHK.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.