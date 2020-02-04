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В Гонконге медработники требуют перекрыть сообщение с материком
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РИА Новости

В Гонконге медработники требуют перекрыть сообщение с материком

15:15 04.02.2020 (обновлено: 15:21 04.02.2020)
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© REUTERS / Tyrone SiuАкция с требованием закрыть границу с Китаем в Гонконге
Акция с требованием закрыть границу с Китаем в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Акция с требованием закрыть границу с Китаем в Гонконге
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более четырех тысяч медицинских работников во вторник не вышли на дежурство, требуя полностью перекрыть сообщение с материковым Китаем в связи со вспышкой коронавируса, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на медицинское управление.
"Сегодня боле 4400 медицинских работников не вышли на дежурство, среди них большинство - санитары, их более 2,5 тысячи человек, это серьезно повлияло на работу служб, в том числе на отделение интенсивной терапии для новорожденных младенцев, где отсутствует более половины медсестер", - сообщает RTHK.
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выразила надежду, что бастующие пересмотрят свое отношение и вернутся на работу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
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