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Путин оценил ситуацию с финансированием образовательных программ
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РИА Новости

Путин оценил ситуацию с финансированием образовательных программ

15:12 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ограничения, которые не позволяют региональному и местному бюджету напрямую финансировать образовательные программы, должны быть сняты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
Так, представитель общественности в ходе встречи с президентом рассказал о сложностях, которые возникают в межбюджетных отношениях, когда местные и региональные бюджеты не имеют возможности оказывать прямую поддержку федеральным университетам, инфраструктурным проектам и образовательным программам даже при заинтересованности.
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"Я уверен, что вы правы и так и надо сделать. Объяснение, как всегда, есть, почему регионы не могут финансировать муниципальные учебные заведения, либо научную деятельность федеральную. Почему они этого не могут делать? Для меня совершенно непонятно... это важно не только для Федерации, это важно для региона, потому что готовит кадры для развития экономики в регионе. Почему не поддержать? Такие ограничения есть, они являются необоснованными и должны быть сняты", - сказал Путин в ответ на предложение, чтобы федеральные университеты более эффективно взаимодействовали на региональным пространстве, если бы ограничение местного и регионального бюджета, которые не имеют возможности прямой поддержки федеральных университетов.
Президент добавил, что такие сложности возникают не только в области науки и образования, но и в других сферах тоже.
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Владимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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