Путин оценил ситуацию с финансированием образовательных программ

"Я уверен, что вы правы и так и надо сделать. Объяснение, как всегда, есть, почему регионы не могут финансировать муниципальные учебные заведения, либо научную деятельность федеральную. Почему они этого не могут делать? Для меня совершенно непонятно... это важно не только для Федерации, это важно для региона, потому что готовит кадры для развития экономики в регионе. Почему не поддержать? Такие ограничения есть, они являются необоснованными и должны быть сняты", - сказал Путин в ответ на предложение, чтобы федеральные университеты более эффективно взаимодействовали на региональным пространстве, если бы ограничение местного и регионального бюджета, которые не имеют возможности прямой поддержки федеральных университетов.