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Суд в Мадриде ужесточил приговор за попытку вывезти картину Пикассо
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РИА Новости

Суд в Мадриде ужесточил приговор за попытку вывезти картину Пикассо

15:12 04.02.2020
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© AP Photo / Douane FrancaiseКартина "Голова молодой женщины" кисти Пабло Пикассо
Картина Голова молодой женщины кисти Пабло Пикассо
© AP Photo / Douane Francaise
Картина "Голова молодой женщины" кисти Пабло Пикассо. Архивное фото
МАДРИД, 4 фев – РИА Новости. Уголовный суд Мадрида пересмотрел вынесенный им же ранее приговор известному испанскому банкиру Хайме Ботину за попытку вывезти из страны картину Пабло Пикассо "Голова молодой женщины" и увеличил срок наказания с 18 месяцев до трех лет и одного дня лишения свободы, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Сроки до двух лет заключения в стране отбываются, как правило, условно. Не исключено, что ужесточение приговора будет означать для 83-летнего банкира то, что ему реально предстоит сидеть за решеткой. Кроме того, суд увеличил штраф с 52,4 миллиона евро до 91,7 миллиона.
Прокуратура требовала приговорить Ботина к четырем годам заключения и штрафу в 100 миллионов евро. Защита уже заявила, что обжалует вердикт.
Пересмотр приговора, вынесенного в середине января, был связан с запросами прокуратуры и государственной адвокатуры, которые обратились в суд за разъяснениями. В результате судья признал "ошибку" в своем предыдущем решении.
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Стоимость картины, которая была собственностью Ботина, но включена в список национального исторического достояния Испании, оценивается в 26,2 миллиона евро.
Ботин собирался продать ее на аукционе. Однако дом Christie's запросил предоставить документы, разрешающие продажу, от испанского министерства культуры. Минкульт отказал дать разрешение и наложил временный запрет на вывоз за пределы страны. Несмотря на это, Ботин доставил произведение на своей яхте до французской Корсики. Его изъяли французские таможенники. В настоящее время картина находится в хранилище музея Королевы Софии в Мадриде.
Хайме Ботин был главой банка Bankinter с 1986 по 2002 год. Он проходит в качестве обвиняемого еще по одному делу - за уклонение от уплаты налогов в размере миллиона евро, деньги в казну он не заплатил после покупки частного самолета. Прокуратура требует приговорить его к двум годам и трем месяцам заключения.
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Пабло ПикассоМадрид (город)В мире
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