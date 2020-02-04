Путин на совещании с правительством обсудит реализацию поручений

"Президент России проведет традиционное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет реализация поручений по итогам послания Федеральному собранию РФ. С докладами по этому поводу выступят председатель правительства (Михаил) Мишустин, первый заместитель председателя правительства (Андрей) Белоусов и заместитель председателя правительства (Татьяна) Голикова", - говорится в сообщении.