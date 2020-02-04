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Путин на совещании с правительством обсудит реализацию поручений
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РИА Новости

Путин на совещании с правительством обсудит реализацию поручений

15:10 04.02.2020 (обновлено: 15:13 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании в среду с членами кабмина обсудит реализацию поручений по итогам послания Федеральному собранию, сообщает прес-служба Кремля.
"Президент России проведет традиционное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет реализация поручений по итогам послания Федеральному собранию РФ. С докладами по этому поводу выступят председатель правительства (Михаил) Мишустин, первый заместитель председателя правительства (Андрей) Белоусов и заместитель председателя правительства (Татьяна) Голикова", - говорится в сообщении.
Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом совещания с членами кабинета министров РФ
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Владимир ПутинПолитика
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