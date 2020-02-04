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РАН предложила подчеркнуть в Конституции роль науки в развитии страны
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РИА Новости

РАН предложила подчеркнуть в Конституции роль науки в развитии страны

15:10 04.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская академия наук направила свои предложения о внесении поправок в Конституцию РФ, которые подчеркивают роль науки и технологий в развитии страны, заявила сопредседатель рабочей группы по изменению конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева во вторник на брифинге в Москве.
"Письмо президента Российской академии наук Александра Сергеева поступило к нам. Предложения Российской академии наук о том, чтобы подчеркнуть роль современной науки в настоящем и будущем России, получили очень хороший отклик (у членов рабочей группы), ... они получили поддержку", - сказала Хабриева.
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По ее словам, экономическое развитие страны невозможно без развития науки. "Если мы укажем, что это будет происходить с учетом достижений науки, я думаю, это будет важным во всех отношениях, это будет важным для органов исполнительной власти", - сказала Хабриева.
За последние десятилетия произошло существенное возрастание роли технологий в развитии человечества, в свою очередь отметил Сергеев. Он подчеркнул, что конкурентоспособность в экономике невозможна без конкурентоспособности в технологиях, а та, в свою очередь, невозможна без развития науки. "Мы видим, что лидерами прогресса становятся наукоориентированные страны, которые стали на путь преобразования знаний в технологий", - сказал президент РАН.
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Конституция РФРоссийская академия наукРоссияОбщество
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