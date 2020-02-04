РАН предложила подчеркнуть в Конституции роль науки в развитии страны

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская академия наук направила свои предложения о внесении поправок в Конституцию РФ , которые подчеркивают роль науки и технологий в развитии страны, заявила сопредседатель рабочей группы по изменению конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева во вторник на брифинге в Москве.

"Письмо президента Российской академии наук Александра Сергеева поступило к нам. Предложения Российской академии наук о том, чтобы подчеркнуть роль современной науки в настоящем и будущем России, получили очень хороший отклик (у членов рабочей группы), ... они получили поддержку", - сказала Хабриева.

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По ее словам, экономическое развитие страны невозможно без развития науки. "Если мы укажем, что это будет происходить с учетом достижений науки, я думаю, это будет важным во всех отношениях, это будет важным для органов исполнительной власти", - сказала Хабриева.