РАН предложила подчеркнуть в Конституции роль науки в развитии страны

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская академия наук направила свои предложения о внесении поправок в Конституцию РФ, которые подчеркивают роль науки и технологий в развитии страны, заявила сопредседатель рабочей группы по изменению конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева во вторник на брифинге в Москве.
"Письмо президента Российской академии наук Александра Сергеева поступило к нам. Предложения Российской академии наук о том, чтобы подчеркнуть роль современной науки в настоящем и будущем России, получили очень хороший отклик (у членов рабочей группы), ... они получили поддержку", - сказала Хабриева.
По ее словам, экономическое развитие страны невозможно без развития науки. "Если мы укажем, что это будет происходить с учетом достижений науки, я думаю, это будет важным во всех отношениях, это будет важным для органов исполнительной власти", - сказала Хабриева.
За последние десятилетия произошло существенное возрастание роли технологий в развитии человечества, в свою очередь отметил Сергеев. Он подчеркнул, что конкурентоспособность в экономике невозможна без конкурентоспособности в технологиях, а та, в свою очередь, невозможна без развития науки. "Мы видим, что лидерами прогресса становятся наукоориентированные страны, которые стали на путь преобразования знаний в технологий", - сказал президент РАН.