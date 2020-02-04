ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал аккуратно относиться к теме перераспределения налогов, чтобы у чиновников из Минфина не было инфаркта.
На встрече с главой государства общественники спросили его, можно ли сделать так, чтобы предприниматель мог поддержать дополнительными налоговыми отчислениями именно свой город, если он этого хочет. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что все зависит от распределения налогов между уровнями бюджетной системы.
"Да, да, да, да. Но если он там зарегистрируется, та часть налога, которая должна пойти в то место, где он зарегистрирован, пойдет неизбежно. Это совершенно очевидно", - отреагировал президент.
"Перераспределить это расщепление - это отдельная тема. Это нужно сначала министерство финансов целиком отправить в министерство здравоохранения, чтобы их там полечили, а потом уже... там сложный вопрос. Они там все в инфаркт сразу свалятся. Поэтому к этому надо очень аккуратно относиться, к перераспределению налогов ", - сказал Путин.