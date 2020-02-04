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В Кызыле осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны
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РИА Новости

В Кызыле осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны

15:05 04.02.2020 (обновлено: 23:05 04.02.2020)
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© Фото : мэрия города КызылаОскверненный памятник на площади Победы Кызыла
Оскверненный памятник на площади Победы Кызыла
© Фото : мэрия города Кызыла
КРАСНОЯРСК, 4 фев — РИА Новости. Вандалы распылили краску на памятник участникам Великой Отечественной войны в Кызыле, сообщает мэрия.
"Сегодня обнаружен акт вандализма на площади Победы Кызыла: неизвестные лица осквернили памятник, распылив на стелу с именами участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Тувинской Народной Республики, краску. В ходе выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что в управление МВД России по городу Кызылу по факту вандализма уже поступило заявление", — говорится в сообщении.
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