В Кызыле осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны

"Сегодня обнаружен акт вандализма на площади Победы Кызыла: неизвестные лица осквернили памятник, распылив на стелу с именами участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Тувинской Народной Республики, краску. В ходе выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что в управление МВД России по городу Кызылу по факту вандализма уже поступило заявление", — говорится в сообщении.