В Кызыле осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны

КРАСНОЯРСК, 4 фев — РИА Новости. Вандалы распылили краску на памятник участникам Великой Отечественной войны в Кызыле, сообщает мэрия.
"Сегодня обнаружен акт вандализма на площади Победы Кызыла: неизвестные лица осквернили памятник, распылив на стелу с именами участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Тувинской Народной Республики, краску. В ходе выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что в управление МВД России по городу Кызылу по факту вандализма уже поступило заявление", — говорится в сообщении.
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В настоящий момент стела приведена в порядок, добавили в мэрии.