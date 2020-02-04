В Москве пройдет День интернет-рекламы

МОСКВА, 4 фев - TRINET.WebFacultet. Всего за 1 день – десятки инсайтов и фишек для вашего проекта. Контекст, SMM, нативная реклама, SEO, контент-маркетинг, продвижение бренда в сети, управление ресурсами, мобильные технологии, системы автоматизации. Все, чтобы держать руку на пульсе, на одной конференции от TRINET.WebFacultet и GetResponse!
День интернет-рекламы – это must see для маркетологов и владельцев бизнеса. Максимальная концентрация знаний и продуктивного общения обеспечена. И место встречи соответствующее – штаб-квартира Mail.Ru Group, где должен побывать каждый уважающий себя диджитал-специалист.
Что будет:
· 3 параллельных потока докладов – для маркетологов и предпринимателей. Рассмотрим инструменты под разным углом.
· 30 спикеров. Каждый – эксперт в своей области.
· Самые животрепещущие и наболевшие темы. Выбирайте выступления, актуальные именно для вас.
· Кейсы, реальные практики и работающие инструменты. Остается взять и внедрить.
Бонусом выставка полезных сервисов – партнеров мероприятия – с подарками и розыгрышами. И, конечно, 8 часов общения с коллегами по рынку, обмен опытом и контактами. Уйти без визитки нового потенциального партнера будет сложно.
© Фото : TRINET.WebFacultetВ Москве пройдет День интернет-рекламы
© Фото : TRINET.WebFacultet
Варианты участия:
—Всё включено: личное участие во всех потоках, видеозаписи докладов, обед и кофе-брейки.
—Простой офлайн: личное участие во всех потоках, презентации, кофе-брейки.
—Онлайн + материалы: онлайн-участие во всех потоках, презентации, видеозаписи.
Зовите коллег – с ними и веселее и выгоднее!
При покупке от 3 до 5 билетов – скидка 25%
6 и больше билетов – 30%
Подробности здесь: https://clck.ru/M8a9i
Не пропустите целый день полного погружения в мир онлайн-продвижения! Впереди целый год, чтобы вывести проект на новый уровень.
Когда: 29 февраля 2020, суббота
Где: штаб-квартира Mail.Ru Group
Билеты: https://clck.ru/M8aAB
Организатор конференции: TRINET.WebFacultet
Соорганизатор: GetResponse
Генеральный интернет-партнер: GetResponse
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