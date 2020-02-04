Путин назвал референдум о доверии президенту 1993 года правильным

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. В РФ наступил бы хаос и гражданская война, если бы в 1993 году не был проведен референдум о доверии главе государства и большинство граждан не поддержали бы на нем президента Бориса Ельцина, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе встречи с представителями общественности в Череповце Путин отметил, что в 1993 году в РФ был "очень острый политический кризис", который привел к вооруженным столкновениям в столице и гибели людей.
"В этих условиях президент Ельцин принял решение провести всенародное голосование, тоже референдум, о доверии к себе. И я думаю, что он поступил правильно абсолютно. И очень хорошо, что люди приняли в нем активное участие. И еще лучше, что они поддержали президента. Потому что, если бы этого не произошло, в стране вообще мог бы наступить хаос и гражданская война. Последствия были бы тяжелейшими для миллионов наших сограждан", - сказал глава государства.
Путин также обратил внимание на то, что референдум 1993 года готовился в течение 27 дней.
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