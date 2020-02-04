ГД поддержала проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об обязательной подготовке диссертации во время обучения в аспирантуре.
"Законопроектом предлагается установить, что в рамках освоения программ аспирантуры (адъюнктуры) должна быть подготовлена диссертация, соответствующая критериям, установленным постановлением № 842 ("О порядке присуждения ученых степеней")", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Также документом предлагается отказаться от проведения государственной аккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры), сохранив все академические права обучающихся по указанным программам, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу и заменить государственную итоговую аттестацию по указанным программам на итоговую аттестацию.
Кроме того, законопроектом вводится предзащита диссертации.
"В том виде, как это сейчас представлено правительством, завершением аспирантуры будет предзащита. Не защита, а предзащита диссертации. То есть, процедура, которая будет установлена правительством, как это будет сделано – процедура предзащиты, а не сама защита. В нынешней редакции это так", - пояснил РИА Новости глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.
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