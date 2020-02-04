ГД поддержала проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре

"Законопроектом предлагается установить, что в рамках освоения программ аспирантуры (адъюнктуры) должна быть подготовлена диссертация, соответствующая критериям, установленным постановлением № 842 ("О порядке присуждения ученых степеней")", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также документом предлагается отказаться от проведения государственной аккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры), сохранив все академические права обучающихся по указанным программам, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу и заменить государственную итоговую аттестацию по указанным программам на итоговую аттестацию.