Назвавший избирателей "терпилами" кировский депутат вышел из ЕР

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев — РИА Новости. Депутат гордумы Яранска Кировской области Дмитрий Епифанов, назвавший избирателей "терпилами", добровольно вышел из Депутат гордумы Яранска Кировской области Дмитрий Епифанов, назвавший избирателей "терпилами", добровольно вышел из "Единой России" , сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.

По данным местных СМИ, в понедельник Епифанов разместил в группе "Подслушано Яранск" в соцсети "ВКонтакте" сообщение следующего содержания: "Яранск — город терпил. Не обижайтесь, но, кроме того, что писать в группе, вы ничего не умеете". Это вызвало общественный резонанс.

Позднее пост был заменен на новый: "Извините за обидное высказывание в адрес жителей Яранска. Я Вас обидел, назвав терпилами. Извините. Дмитрий Епифанов".

Скандал со словами депутата в тот же день прокомментировали в региональном отделении ЕР.

"Единая Россия" неоднократно заявляла о недопустимости никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне. Каждый член партии должен отдавать себе отчет в том, что он говорит или публикует в соцсетях", — заявил руководитель кировского регионального исполкома ЕР Сергей Предко.

Он пообещал, что вопрос об исключении депутата из партии будет рассмотрен на ближайшем заседании политсовета.

"Не дожидаясь решения местного политсовета об исключении, Епифанов 4 февраля написал заявление о добровольном выходе из партии", — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения.