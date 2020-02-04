Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T17:43+0300
https://ria.ru/20200204/1564242770.html
Назвавший избирателей "терпилами" кировский депутат вышел из ЕР
https://cdn22.img.ria.ru/images/156353/83/1563538392_0:235:2994:1919_1036x0_80_0_0_c565836e0ded12fec2b3122b4ffb8431.jpg
РИА Новости

Назвавший избирателей "терпилами" кировский депутат вышел из ЕР

14:54 04.02.2020 (обновлено: 17:43 04.02.2020)
3029
© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Участники съезда партии "Единая Россия". Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев — РИА Новости. Депутат гордумы Яранска Кировской области Дмитрий Епифанов, назвавший избирателей "терпилами", добровольно вышел из "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
По данным местных СМИ, в понедельник Епифанов разместил в группе "Подслушано Яранск" в соцсети "ВКонтакте" сообщение следующего содержания: "Яранск — город терпил. Не обижайтесь, но, кроме того, что писать в группе, вы ничего не умеете". Это вызвало общественный резонанс.
Позднее пост был заменен на новый: "Извините за обидное высказывание в адрес жителей Яранска. Я Вас обидел, назвав терпилами. Извините. Дмитрий Епифанов".
Скандал со словами депутата в тот же день прокомментировали в региональном отделении ЕР.
Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
2 февраля, 13:37
Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
"Единая Россия" неоднократно заявляла о недопустимости никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне. Каждый член партии должен отдавать себе отчет в том, что он говорит или публикует в соцсетях", — заявил руководитель кировского регионального исполкома ЕР Сергей Предко.
Он пообещал, что вопрос об исключении депутата из партии будет рассмотрен на ближайшем заседании политсовета.
"Не дожидаясь решения местного политсовета об исключении, Епифанов 4 февраля написал заявление о добровольном выходе из партии", — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения.
Предко назвал "мужским поступком" извинение депутата перед жителями Яранска и принятое им решение, а также заявил, что произошедшее станет уроком для остальных.
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
20 августа 2019, 11:38
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
784434179
Обсудить 7
Единая РоссияКировская областьРоссияПолитика
Популярные комментарии
Какие выражения. Так и хочется спросит этого депутата, а у Вас сколько ходок, любезный?
4 февраля, 14:59
Д Денис Хорошев
3420207
За правду пострадал. Несправедливо.
4 февраля, 17:00
lleopold
1360003
Рекомендуем
Встреча лидеров нормандской четверки
Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию
Путин остановил кортеж в Череповце
"Вы замерзли!" Путин остановил кортеж в Череповце
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Владимир Санкин
Уфимца, защитившего детей от педофила, хотят посадить на 15 лет
Праздничный стол
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
Украинские военные в Донецкой области
На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
"Белые каски" сняли в Идлибе постановочное видео применения химоружия
Пограничники с собакой патрулируют границу с Литвой в районе Куршской косы
Калининград и триста миллиардов. На что еще претендуют соседи России
Мужчина работает на ноутбуке
Обновление Windows 10 вызвало "синий экран смерти"
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма
Крымские татары не поверили в обещание Турции построить жилье
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых
Бывшего кировского губернатора Белых уволили из библиотеки колонии
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве. 3 февраля 2020
Эрдоган объяснил фразу "Слава Украине" во время визита в Киев
Киану Ривз присутствует на фото Обед на небоскребе в украинском учебнике по всемирной истории
Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин объяснил необходимость предложенных им поправок к Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо самодельными фугасами
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния