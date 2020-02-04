В ДНР раскритиковали призывы корректировать "Минск-2"

"Отметим, что гаранты минских соглашений также имеют обязательства, которые закреплены декларацией в поддержку комплекса мер и заключаются в полной приверженности ровно тем положениям, которые прописаны в данном международно-правовом акте. В связи с этим призываем западных дипломатов перестать поддерживать Киев в его стремлении предать ревизии те договорённости, от выполнения которых зависит жизнь и благополучие миллионов жителей Донбасса", - добавила Никонорова.