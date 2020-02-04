В ДНР раскритиковали призывы корректировать "Минск-2"

ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Призывы внести уточнения, пояснения в минские соглашения могут создать дополнительные трудности в урегулировании конфликта в Донбассе, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью украинскому телеканалу "Громадське" выразил мнение, что некоторые пункты минских соглашений нуждаются в уточнениях, пояснениях и детализации.
"Ни на какое "уточнение", изменение "последовательности действий" или поиск "интерпретаций" мы не соглашались. Соответственно, призывы к этому, в особенности от представителей Франции как одного из государств "нормандской четверки", могут создать дополнительные трудности для процесса мирного урегулирования, который и без этого крайне сложен и затруднён", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Она напомнила, что минские соглашения являются компромиссом, достигнутым сторонами для урегулирования конфликта в Донбассе и были одобрены странами-гарантами и Советом Безопасности ООН.
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"Отметим, что гаранты минских соглашений также имеют обязательства, которые закреплены декларацией в поддержку комплекса мер и заключаются в полной приверженности ровно тем положениям, которые прописаны в данном международно-правовом акте. В связи с этим призываем западных дипломатов перестать поддерживать Киев в его стремлении предать ревизии те договорённости, от выполнения которых зависит жизнь и благополучие миллионов жителей Донбасса", - добавила Никонорова.
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