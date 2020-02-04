Путин предложил увеличить число учащихся по целевому набору аспирантов

"Я с вами согласен полностью. Обратили, наверное, внимание, в послании даже сказал, что по некоторым направлениям в сфере здравоохранения, например, 100% мы должны набирать целевым образом в ординатуры. А вообще в целом по аспирантуре тоже к этому надо стремиться, потому что должны быть какие-то свободные вещи, да, люди должны заниматься отвлеченной наукой как искусством, это совершенно очевидно, иначе она не будет развиваться, но в целом процентное соотношение специалистов высшей квалификации, аспирантов, должно быть больше приближено к реальным потребностям жизни и производства", - сказал президент.