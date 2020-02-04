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Путин предложил увеличить число учащихся по целевому набору аспирантов
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РИА Новости

Путин предложил увеличить число учащихся по целевому набору аспирантов

14:50 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
© РИА Новости / Евгений Биятов
ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Процентное соотношение аспирантов, которые учатся по программе целевой подготовки, должно быть расширено, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с представителями общественности в Череповце.
Одна из участниц встречи предложила президенту рассмотреть возможность расширить практику целевой подготовки кадров высшей квалификации.
"Я с вами согласен полностью. Обратили, наверное, внимание, в послании даже сказал, что по некоторым направлениям в сфере здравоохранения, например, 100% мы должны набирать целевым образом в ординатуры. А вообще в целом по аспирантуре тоже к этому надо стремиться, потому что должны быть какие-то свободные вещи, да, люди должны заниматься отвлеченной наукой как искусством, это совершенно очевидно, иначе она не будет развиваться, но в целом процентное соотношение специалистов высшей квалификации, аспирантов, должно быть больше приближено к реальным потребностям жизни и производства", - сказал президент.
Он отметил, что сейчас каждый пятый аспирант или около 20% учатся таким образом, но "это процентное соотношение должно быть повышено".
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