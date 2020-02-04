Путин назвал примерные сроки рассмотрения поправок к Конституции

"В среднем работа от заявки до окончания полного цикла, работа над поправками (в Конституцию - ред.), шла примерно от 1,5 до 4,5 месяцев. Вот если весь цикл работы над этим законом о поправках будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца, то есть мы тогда уложимся в ту практику, которая сложилась по принятию поправок. Я надеюсь, что так и будет", - заявил Путин на встрече с общественностью.