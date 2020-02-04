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Путин назвал примерные сроки рассмотрения поправок к Конституции
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РИА Новости

Путин назвал примерные сроки рассмотрения поправок к Конституции

14:48 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что рассмотрение поправок к Конституции займет три с небольшим месяца, это стандартная практика.
"В среднем работа от заявки до окончания полного цикла, работа над поправками (в Конституцию - ред.), шла примерно от 1,5 до 4,5 месяцев. Вот если весь цикл работы над этим законом о поправках будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца, то есть мы тогда уложимся в ту практику, которая сложилась по принятию поправок. Я надеюсь, что так и будет", - заявил Путин на встрече с общественностью.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
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Конституция РФВладимир ПутинРоссия
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zzerg123
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aalienigma
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