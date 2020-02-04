Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, однако без уважения к людям работать нельзя - если этого у чиновника нет, нужно оставить должность.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом глава МЧС Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. Позднее президент России Владимир Путин отрешил Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен Олег Николаев.

"Мне об этом ничего не известно. Насколько я себе представляю, претензии к нему со стороны правоохранительных органов нет", - сказал Путин на встрече с общественниками в Череповце в ответ на вопрос, есть ли "коррупционный след" в деятельности Игнатьева.

"Когда я подписывал указ о его увольнении, исходил из того, что любой чиновник, причем любого уровня, и муниципального, и регионального, и федерального, он - вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно - уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение", - добавил президент.

Он считает, что Игнатьев "лишен этого чувства уважения к людям".