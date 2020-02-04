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Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии
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РИА Новости

Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии

14:47 04.02.2020 (обновлено: 17:06 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой Чувашии М. Игнатьевым
Президент РФ В. Путин встретился с главой Чувашии М. Игнатьевым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, однако без уважения к людям работать нельзя - если этого у чиновника нет, нужно оставить должность.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом глава МЧС Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. Позднее президент России Владимир Путин отрешил Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен Олег Николаев.
"Мне об этом ничего не известно. Насколько я себе представляю, претензии к нему со стороны правоохранительных органов нет", - сказал Путин на встрече с общественниками в Череповце в ответ на вопрос, есть ли "коррупционный след" в деятельности Игнатьева.
"Когда я подписывал указ о его увольнении, исходил из того, что любой чиновник, причем любого уровня, и муниципального, и регионального, и федерального, он - вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно - уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение", - добавил президент.
Он считает, что Игнатьев "лишен этого чувства уважения к людям".
"То, что я увидел - это безобразие, и чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут. Вот и все", - подчеркнул Путин.
Города России. Чебоксары
3 февраля, 22:59
В Чувашии освободили от должностей еще троих министров
5491006
Обсудить 2
ПолитикаМихаил ИгнатьевВладимир ПутинЧувашияВ мире
Популярные комментарии
а минимальная пенсия это про что неужели про уважение а цены на продукты и величина этой самой корзины это про что
4 февраля, 15:28
Иван Иванов
1600013
Как говорится, чья бы корова мычала... Что нельзя делать в Чувашии, т.е. не уважать людей, вполне себе можно в Кремле: обманывать раз за разом, обирать до нитки миллионы ради обогащения кучки олигархов, лишать людей бесплатного образования, бесплатного здравоохранения,
4 февраля, 15:22
Игорь
1400014
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