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Культура
2020-02-04T14:46+0300
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Актера из сериала "Великолепный век" осудили за сопротивление полиции
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РИА Новости

Актера из сериала "Великолепный век" осудили за сопротивление полиции

14:45 04.02.2020 (обновлено: 14:46 04.02.2020)
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© Star Media (2016)Кадр из сериала "Восток-Запад"
Кадр из сериала Восток-Запад
© Star Media (2016)
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Турецкий актер Аднан Коч, снимавшийся в популярном сериале "Великолепный век", осужден на 16 лет и 8 месяцев тюрьмы по ряду обвинений, в числе которых оказание вооруженного сопротивления полиции, захват заложников и незаконное ношение огнестрельного оружия, сообщает газета Cumhuriyet.
Коч известен российским зрителям как исполнитель роли Бехрама-паши в популярном историческом сериале "Великолепный век" и главной ролью в сериале "Восточные сладости / Восток-Запад" (Кемаль).
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Коч и пятеро других обвиняемых были задержаны в марте 2018 года в ходе антинаркотической операции. Они оказали вооруженное сопротивление, попытались уничтожить улики и захватить в заложники сотрудников полиции, ранив шестерых полицейских.
Третий уголовный суд Стамбула вынес приговоры по таким обвинениям как "незаконное ношение огнестрельного оружия", "причинение телесных повреждений", "вооруженное сопротивление сотрудникам полиции", "захват и удержание лица в качестве заложника", "незаконное лишение свободы".
Аднан Коч и его брат Ахмет приговорены к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключения, остальные обвиняемые получили сроки от 4 лет, 9 месяцев и 15 дней до 17 лет и 6 месяцев.
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