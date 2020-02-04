Путин одобрил проект создания в регионах естественно-научных кружков

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил и велел учесть опыт создания в регионах кружков по естественнонаучным дисциплинам.
На встрече с представителями общественности президенту рассказали о проекте, в рамках которого 15 детей и два учителя приглашались в МФТИ. Учителя проходили курс повышения квалификации, писали программу кружка. Дети занимались с ведущими методистами физтеха, тренерами международных олимпийских сборных. По окончании двухнедельных курсов группа возвращалась в регион и создавала кружок по физике, математике, физике, биологии и другим предметам.
"Это хорошая практика. Надо ее учесть обязательно. Спасибо за идею. Обязательно посмотрим", - сказал президент.