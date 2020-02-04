Поклонская призвала не бояться цифры 666

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что история с возможным появлением кода 666 на автомобильных номерах выглядит как провокация и призвала не бояться цифр и штрих-кодов.
Сейчас в Свердловской области автомобилисты получают номера с кодами 66 и 96. Ранее сообщалось, что МВД предложило ввести трехзначные комбинации кодов для автомобильных номеров. При этом номера на госзнаках могут начинаться с цифр от единицы до девяти, то есть возможно появление на номерах кода 666. В христианстве эта цифра имеет особое значение, считается, что она скрывает имя "зверя Апокалипсиса". При этом игумен Вениамин Райников раскритиковал возможность появления кода автономеров 666.
"Вообще-то, вся эта история с автомобильными номерами выглядит провокацией: неслучайно именно в Екатеринбурге, где разворачивались страсти из-за храма и граффити с крестом, захотели выдавать такие "сатанинские" комбинации. Ведь прекрасно знали о том, что из-за этого развернется шумиха - и кто-то сделал это сознательно. А нам не стоит вестись на эту провокацию и устраивать бойню. Кто-то опять захотел в очередной раз выставить верующих людей "дикими" и "дремучими". Давайте не играть по их правилам: перестаньте пугать себя и других", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
По ее словам, если так пойдет и дальше, то скоро у кого-нибудь возникнет законодательная инициатива внести законопроект о запрете использования цифры 666.
"На мой взгляд, не стоит бояться цифр и штрих-кодов. А если вы увидите цифры 333 или 777 - значит, на вас снизойдет благодать? Ну нет же!", - подчеркнула депутат.
Поклонская также отметила, что порой становится смешно, из-за какой чепухи готовы развести панику.
"Я специально (перед написанием текста) поговорила с богословами. Так почему в Книге Апокалипсиса сказано, что 666 - число антихриста? Оказывается, на всех страницах Священного Писания эта комбинация упоминается 4 раза. И только один раз - в этом страшном значении... И пока нет антихриста, который получит власть над миром, это число не имеет никакого значения. Не в числах кроется зло. Даже в самой Библии есть страница под номером 666 - никто же ее не вырывает из Книги", - подчеркнула Поклонская.