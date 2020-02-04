Поклонская призвала не бояться цифры 666

"На мой взгляд, не стоит бояться цифр и штрих-кодов. А если вы увидите цифры 333 или 777 - значит, на вас снизойдет благодать? Ну нет же!", - подчеркнула депутат.

"Я специально (перед написанием текста) поговорила с богословами. Так почему в Книге Апокалипсиса сказано, что 666 - число антихриста? Оказывается, на всех страницах Священного Писания эта комбинация упоминается 4 раза. И только один раз - в этом страшном значении... И пока нет антихриста, который получит власть над миром, это число не имеет никакого значения. Не в числах кроется зло. Даже в самой Библии есть страница под номером 666 - никто же ее не вырывает из Книги", - подчеркнула Поклонская.