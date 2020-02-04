Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T14:36+0300
https://ria.ru/20200204/1564241763.html
Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156020/19/1560201933_0:170:1691:1121_1036x0_80_0_0_d85f9f4dad00030c8e5ccf5a705158f5.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки

14:36 04.02.2020
205
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 нарушений, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Латакия - 12, Идлиб - восемь, Хама - шесть, Алеппо - один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Алеппо - три, Идлиб - два", - говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Лагерь сирийских беженцев
Вчера, 14:21Война в Сирии
В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев из Иордании и Ливана
200000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев из Иордании и Ливана
Турецкий военный с флагом на территории Сирии
Турция не уйдет с наблюдательных пунктов в Идлибе, заявил Эрдоган
Разведение сил в Донбассе
Более 60% украинцев хотят прекращения войны в Донбассе, показал опрос
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
Речи об эвакуации граждан России из всего Китая не идет, заявил посол
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Число умерших от коронавируса в Хубэе выросло до 479 человек
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Пропускной пункт в Донбассе
В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка из БМП
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Глава МИД Швеции рассчитывает обсудить с Лавровым ситуацию в Сирии
Президент РФ В. Путин встретился с главой Чувашии М. Игнатьевым
Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии
Хомс, Сирия
Три газовые станции в Сирии подверглись артобстрелу
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла в первом чтении проект о сокращении числа депутатов
Саперы Народной милиции ДНР в районе села Петровское
В ДНР раскритиковали призывы корректировать "Минск-2"
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Минобороны опровергло сообщения об обстреле российских военных в Сирии
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Путин заявил о необходимости всенародного голосования по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
Лента новостейМолния