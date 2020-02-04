Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории

Киану Ривз присутствует на фото "Обед на небоскребе" в украинском учебнике по всемирной истории

Киану Ривз присутствует на фото "Обед на небоскребе" в украинском учебнике по всемирной истории

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Создатели Создатели украинского учебника "Всемирная история" за десятый класс разместили на его страницах отфотошопленную фотографию "Обед на небоскребе", на которой изображен американский актер Киану Ривз

Электронная версия книги доступна на сайте издательства "Орион".

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

Оригинальный снимок был сделан неизвестным фотографом в 1932 году. На нем изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. Рядом с рабочими теперь появился и грустный Ривз. Фото опубликовано в разделе учебника "Соединенные Штаты Америки в междувоенный период" на 58-й странице. Нигде не написано, что иллюстрация не является оригиналом, также в разделе нет информации об американском актере.

Главный редактор издательства "Орион" Ирина Красуцкая сообщила РИА Новости, что сможет оценить ситуацию после того, как автор учебника Игорь Щупак объяснит появление отредактированной иллюстрации.

"Каждая фотография в учебнике имеет свое специальное значение", — сказала она.