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2020-02-04T15:32+0300
https://ria.ru/20200204/1564241739.html
Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории
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РИА Новости

Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории

14:36 04.02.2020 (обновлено: 15:32 04.02.2020)
37889
Киану Ривз присутствует на фото "Обед на небоскребе" в украинском учебнике по всемирной истории
Киану Ривз присутствует на фото Обед на небоскребе в украинском учебнике по всемирной истории
КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Создатели украинского учебника "Всемирная история" за десятый класс разместили на его страницах отфотошопленную фотографию "Обед на небоскребе", на которой изображен американский актер Киану Ривз.
Электронная версия книги доступна на сайте издательства "Орион".
Оригинальный снимок был сделан неизвестным фотографом в 1932 году. На нем изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. Рядом с рабочими теперь появился и грустный Ривз. Фото опубликовано в разделе учебника "Соединенные Штаты Америки в междувоенный период" на 58-й странице. Нигде не написано, что иллюстрация не является оригиналом, также в разделе нет информации об американском актере.
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Главный редактор издательства "Орион" Ирина Красуцкая сообщила РИА Новости, что сможет оценить ситуацию после того, как автор учебника Игорь Щупак объяснит появление отредактированной иллюстрации.
"Каждая фотография в учебнике имеет свое специальное значение", — сказала она.
Комментарием Щупака РИА Новости пока не располагает. Корреспондент агентства пытался в нескольких книжных магазинах в центре Киева найти печатную версию учебника по истории за десятый класс, однако в продаже его обнаружить не удалось. Как выяснилось, чтобы приобрести учебник, необходимо заказать его заранее в книжном магазине.
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Обсудить 9
Киану РивзУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А что странного? Для вымышленной нации, вымышленной страны готовят вымышленную историю.
4 февраля, 15:18
Yuri73
6670103
Даже страшно представить, что будет в этом учебнике в разделе "СССР".
4 февраля, 14:49
Д Денис Хорошев
1220000
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