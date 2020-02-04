Путин пообещал поддерживать чемпионаты в сфере информатики

"Я хочу вас поздравить с результатами, и всех наших победителей конкурсов, их много на самом деле. Поздравить с успехом. Надеюсь, что этот успех будет подтверждаться ежегодно достижениями на различных международных площадках. Мы и дальше будем поддерживать эти начинания по линии президентских грантов. Надеюсь, что будут подключаться все больше и больше коллеги из регионов, соответствующие ведомства будут работать активно", - рассказал Путин на встрече с представителями общественности, отвечая на предложение сделать 2020 год годом перезагрузки поддержки талантливых студентов в области программирования.