Путин пообещал поддерживать чемпионаты в сфере информатики

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Конкурсы и чемпионаты среди студентов в сфере информатики, математики и программирования будут и дальше поддерживаться в России, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что постарается встретиться с победителями и призерами подобных мероприятий.
"Я хочу вас поздравить с результатами, и всех наших победителей конкурсов, их много на самом деле. Поздравить с успехом. Надеюсь, что этот успех будет подтверждаться ежегодно достижениями на различных международных площадках. Мы и дальше будем поддерживать эти начинания по линии президентских грантов. Надеюсь, что будут подключаться все больше и больше коллеги из регионов, соответствующие ведомства будут работать активно", - рассказал Путин на встрече с представителями общественности, отвечая на предложение сделать 2020 год годом перезагрузки поддержки талантливых студентов в области программирования.
В этом году в России, по словам президента, будет много мероприятий подобного рода международного уровня и высокого класса.
"Я на всех побывать не смогу, но точно совершенно постараюсь встретиться с победителями, с призерами подобных мероприятий. А наличие такого количества специалистов, особенно в области программирования, безусловно, является нашим конкурентным преимуществом при развитии современных отраслей производства. И нужно обеспечить, чтобы они равномерно распределялись по территории страны, во всяком случае там, где они наиболее востребованы. Это тоже будет одна из задач, которые мы должны будем решать", - добавил Путин.