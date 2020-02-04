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Путин напомнил о победах россиян в чемпионатах по программированию
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РИА Новости

Путин напомнил о победах россиян в чемпионатах по программированию

14:32 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Студенты российских вузов принесли 14 побед в международных чемпионатах по программированию с 2000 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.
С международного чемпионата по программированию последние 8 лет абсолютные победы приносят российские университеты.
"За последние годы - 14 раз. До 1999 года такого же успеха добились только программисты из США - 14 раз. С 2000 года - наши, 14 раз", - сказал Путин на встрече с представителями общественности.
Президент также отметил, что в сравнение, Китай одержал шесть побед, а поляки две. -0-
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