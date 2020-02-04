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Россия выступает за сотрудничество в борьбе с раком, заявили в Совфеде
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РИА Новости

Россия выступает за сотрудничество в борьбе с раком, заявили в Совфеде

14:30 04.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия выступает за развитие международного сотрудничества в борьбе с онкозаболеваниями, заявила РИА Новости вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями. Его цели - повысить осведомленность о раке как об одном из самых распространенных заболеваний современности, а также привлечь внимание общества к необходимости его выявления и лечения.
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По словам Кареловой, Россия выступает за развитие международного сотрудничества в борьбе с раком, применение и распространение лучшего опыта в этой сфере, а также внедрение современных технологий и инноваций.
"Онкология - одна из наиболее острых и чувствительных для общества проблем. Президент РФ отметил, что ее решение предполагает привлечение науки, отечественной фарминдустрии, проведение модернизации онкоцентров, выстраивание современной комплексной системы - от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения", - сказала она.
По словам Кареловой, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" реализуется федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями".
"Во всех регионах планируется организовать 420 центров амбулаторной онкологической помощи, переоснастить современным медицинским оборудованием 45 федеральных и 160 региональных онкологических больниц и диспансеров", - рассказала она.
Кроме того, сенатор добавила, что по всей стране запущена система профилактических медицинских осмотров, они включают обязательные обследования на онкологические заболевания. В 2019 году около 60 миллионов человек прошли профосмотры. Вице-спикер СФ также обратила особое внимание на старт всероссийского просветительского проекта "Онкопатруль".
"В его рамках ведущие российские специалисты-онкологи совместно с региональными онкодиспансерами проводят скрининги мужского и женского здоровья на крупных предприятиях. "Главная цель – сохранить здоровье граждан и снизить смертность от онкологии путем раннего выявления онкозаболеваний через формирование здорового образа жизни и онконастороженности. В 2019 году в проекте приняло участие 7 регионов, в их числе Воронежская область", - отметила Карелова.
По ее словам, во вторник к проекту "Онкопатруль" присоединилась Калужская область.
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