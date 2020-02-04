Путин отметил важность создания центра по изменениям на рынке труда

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поддержал предложение по созданию специального центра, отслеживающего все изменения на рынке труда, и отметил важность быстрого реагирования, когда с приходом технологий требуются новые специалисты.

"Мы говорим о новом технологическом укладе, изменения происходят чрезвычайно быстро, не успеешь глазом моргнуть, что называется, уже новые возможности появляются, эти возможности новые требуют новых специалистов. Это будет только нарастать, этот темп, поэтому, безусловно, надо заниматься, мы этим будем заниматься", - сказал Путин на встрече с общественностью, где был поднят вопрос о быстром реагировании и отслеживании ситуации на рынке труда, когда с приходом новых технологий ряд профессий становится не востребованным.

Глава государства также поддержал предложение по созданию центра, который будет отслеживать все изменения на рынке труда и прогнозировать новые востребованные профессии. "Что касается некоего центра, где бы отслеживались наиболее перспективные и востребованные для рынка труда профессии, мы уже приняли такое решение. Должна быть создана структура при правительстве, которая бы отслеживала и которые бы занималась решением вопроса, который вы сейчас затронули", - отметил Путин.

Президент добавил, что недавно знакомился с тем, как готовятся специалисты в различных отраслях, и обнаружил, что в стране нет единого центра, который бы отслеживал все изменения на рынке труда. который этим занимается.