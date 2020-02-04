Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-02-04T23:39+0300
https://ria.ru/20200204/1564241281.html
Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне
https://cdn21.img.ria.ru/images/156280/06/1562800646_0:2:1000:565_1036x0_80_0_0_b48a6c225eabf98f809ce10819b38bdd.jpg
РИА Новости

Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне

23:39 04.02.2020
2255
© NetflixКадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© Netflix
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
Актер, который еще до участия в шоу на Netflix был большим поклонником книг Анджея Сапковского и видеоигр по их мотивам, рассказал, как шла работа над этим эпизодом.
"Я не знаю, сколько человек на съемочной площадке осознавали его важность, и знали о том, что перед глазами многих зрителей уже есть определенный визуальный ряд. Я, когда залезал в эту ванну и сидел в ней, думал: "Интересно, понимает ли кто-нибудь, насколько активно будут обсуждать именно эту сцену", - поделился актер.
© CD Projekt REDКадр из игры "Ведьмак"
Кадр из игры Ведьмак
© CD Projekt RED
Кадр из игры "Ведьмак"
В игре Геральт (персонаж Кавилла) очень любит принимать ванну и часто это делает, что смыть засохшую кровь после того, как убивает монстров. В "Ведьмаке 3" в одной из заставок он лежит в ванне, высунув наружу ноги.
По словам актера, единственная причина, помешавшая ему сделать то же самое, заключалась в том, что ванна была очень неудобной формы.
"Я пытался вынуть ноги, но не мог! <...> С другой стороны, я подумал, что это, наверное, было бы слишком", - добавил Кавилл.
Кадр из сериала Ведьмак
25 января, 01:12Культура
Шоураннер "Ведьмака" рассказал, что ждет зрителей во втором сезоне
2161109
КультураГенри КавиллКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Праздничный стол
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
Американский актер Элайджа Вуд и участники группы Little Big на премьере хоррора Иди к папочке в Лос-Анджелесе
Little Big и Элайджа Вуд исполнили танец Skibidi на премьере фильма
Ситуация в сирийской провинции Идлиб
Дамаск дал боевикам последний шанс сдать оружие
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Военнослужащий ВСУ
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
В Афинах подожгли автомобиль издателя газет
Танк Т-90М
Новейший танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел госиспытания
Путин остановил кортеж в Череповце
"Вы замерзли!" Путин остановил кортеж в Череповце
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов
Кадр из фильма Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
Харрисон Форд снимется в очередном фильме про Индиану Джонса
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на IV Восточном экономическом форуме
РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве. 3 февраля 2020
Эрдоган объяснил фразу "Слава Украине" во время визита в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский определил судьбу $2,9 млрд, полученных от "Газпрома"
Раскольник Филарет
"Новая церковь" Украины лишила Филарета полномочий члена "синода"
Танк КВ-1
NI назвал советские танки КВ "катастрофой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
Лента новостейМолния