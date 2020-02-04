Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, . Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.

Актер, который еще до участия в шоу на Netflix был большим поклонником книг Анджея Сапковского и видеоигр по их мотивам, рассказал, как шла работа над этим эпизодом.

"Я не знаю, сколько человек на съемочной площадке осознавали его важность, и знали о том, что перед глазами многих зрителей уже есть определенный визуальный ряд. Я, когда залезал в эту ванну и сидел в ней, думал: "Интересно, понимает ли кто-нибудь, насколько активно будут обсуждать именно эту сцену", - поделился актер.

© CD Projekt RED Кадр из игры "Ведьмак" © CD Projekt RED Кадр из игры "Ведьмак"

В игре Геральт (персонаж Кавилла) очень любит принимать ванну и часто это делает, что смыть засохшую кровь после того, как убивает монстров. В "Ведьмаке 3" в одной из заставок он лежит в ванне, высунув наружу ноги.

По словам актера, единственная причина, помешавшая ему сделать то же самое, заключалась в том, что ванна была очень неудобной формы.