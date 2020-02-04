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Пресс-конференция академика РАН, пульмонолога Александра Чучалина
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РИА Новости

Пресс-конференция академика РАН, пульмонолога Александра Чучалина

14:28 04.02.2020
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5 февраля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция академика РАН, пульмонолога, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, председателя Российского респираторного общества Александра ЧУЧАЛИНА.
Ждать ли эпидемии гриппа в начале весны? Какова вероятность, что в ближайшее время будет создана вакцина против коронавируса? Как защититься от него? Как поддерживать здоровье на должном уровне?

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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