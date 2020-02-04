Пресс-конференция академика РАН, пульмонолога Александра Чучалина

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5 февраля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция академика РАН, пульмонолога, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, председателя Российского респираторного общества Александра ЧУЧАЛИНА.