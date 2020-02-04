Речи об эвакуации граждан России из всего Китая не идет, заявил посол

ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Речи об эвакуации граждан Речи об эвакуации граждан РФ в целом из Китая или из расположенных в стране российских дипмиссий не идет, заявил журналистам во вторник посол России в Китае Андрей Денисов

"Понятно, что в такой ситуации надо быть готовым ко всему, но пока о какой-то эвакуации наших граждан из Китая в целом и из наших дипломатических учреждений, как вы знаете, у нас в Китае посольство и пять генконсульств, речи нет", – заявил Денисов.

По его словам, "хотелось бы, чтобы и не было, во всяком случае, есть вполне обоснованная надежда, что до этого не дойдет".

"К сожалению, бегущей строкой в теленовостях проходит фраза, что наши самолеты приступили к вывозу наших людей из Китая. Не из Китая, а из конкретного очага заражения и только", - подчеркнул посол.

Он отметил, что из-за возникшей неразберихи многим людям теперь приходится объяснять, что это не так, что эвакуируют только тех, кто находится в городе Ухань и провинции Хубэй.

Провести эвакуацию российских граждан из аэропорта города Ухань, куда их специальными автобусами привозят со всей провинции Хубэй, планируется в ночь на среду, к настоящему моменту 132 россиянина выразили желание вернуться на родину и провести две недели в карантине.