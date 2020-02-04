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https://ria.ru/20200204/1564241009.html
Речи об эвакуации граждан России из всего Китая не идет, заявил посол
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РИА Новости

Речи об эвакуации граждан России из всего Китая не идет, заявил посол

14:23 04.02.2020 (обновлено: 17:39 04.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Речи об эвакуации граждан РФ в целом из Китая или из расположенных в стране российских дипмиссий не идет, заявил журналистам во вторник посол России в Китае Андрей Денисов.
"Понятно, что в такой ситуации надо быть готовым ко всему, но пока о какой-то эвакуации наших граждан из Китая в целом и из наших дипломатических учреждений, как вы знаете, у нас в Китае посольство и пять генконсульств, речи нет", – заявил Денисов.
По его словам, "хотелось бы, чтобы и не было, во всяком случае, есть вполне обоснованная надежда, что до этого не дойдет".
"К сожалению, бегущей строкой в теленовостях проходит фраза, что наши самолеты приступили к вывозу наших людей из Китая. Не из Китая, а из конкретного очага заражения и только", - подчеркнул посол.
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Он отметил, что из-за возникшей неразберихи многим людям теперь приходится объяснять, что это не так, что эвакуируют только тех, кто находится в городе Ухань и провинции Хубэй.
Провести эвакуацию российских граждан из аэропорта города Ухань, куда их специальными автобусами привозят со всей провинции Хубэй, планируется в ночь на среду, к настоящему моменту 132 россиянина выразили желание вернуться на родину и провести две недели в карантине.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
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