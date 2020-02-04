Более 60% украинцев хотят прекращения войны в Донбассе, показал опрос

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Прекращения военных действий в Донбассе ожидают от президента Украины Владимира Зеленского более 60% жителей страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
В декабре 2019 года соцгруппа "Рейтинг" проводила похожий опрос, тогда почти две трети опрошенных поддерживали дипломатические пути решения конфликта в Донбассе: 38% поддержали идею прекращения военных действий и выступили за замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. Только 8% респондентов выступили за их полное отделение. С другой стороны, продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на Донбассе поддержали 16%.
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"Прекращение военных действий на востоке Украины остается ключевым общественным запросом к президенту (64%). Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности - 30%, повышения социальных стандартов - 24%, повышения качества медицины - 22%", - говорится в данных опроса, опубликованных во вторник на сайте группы "Рейтинг".
Опрос проводился с 22 по 26 января во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошены 2,5 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 2%.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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