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Туризм
2020-02-04T15:00+0300
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В Приамурье организуют коридор для вывоза российских туристов из КНР
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РИА Новости

В Приамурье организуют коридор для вывоза российских туристов из КНР

15:00 04.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкГорода России. Благовещенск
Города России. Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев — РИА Новости. Временный транспортный коридор организуют через закрытый из-за коронавируса пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ (КНР) 5 февраля, сообщает правительство Амурской области.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
Более 400 граждан России вернулись домой по организованным временным коридорам на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ.
"Мы получили информацию, что порядка 30-40 человек хотели бы вернуться в страну. С китайской стороной согласовали, что 5 февраля будет открыт временный коридор через пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ", — цитирует правительство Амурской области первого замминистра экономических отношений и внешних связей региона Екатерину Кирееву.
Въехать в Благовещенск по временному коридору смогут также граждане Китая, имеющие вид на жительство в России.
"При этом по решению федеральных структур, постановлением главного государственного санитарного врача РФ такие граждане с видом на жительство должны изолироваться на срок до двух недель, о чем уже проинформированы наши китайские партнеры", — отметила Киреева.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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