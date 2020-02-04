Путин объяснил необходимость предложенных им поправок к Конституции

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Вологодской области прокомментировал предложенные им поправки к Конституции и объяснил, для чего вышел с таким предложением.

"Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, в которых они считают себя и являются специалистами, они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил". Владимир Путин

Путин добавил, что за время работы президентом и председателем правительства для него стало очевидно, что некоторые вещи "не работают так, как должны работать".

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Президент особо подчеркнул, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия.

По его словам, если всенародное голосование произойдет в обозначенные сроки, то это, по сути, будет являться плебисцитом, волеизъявлением граждан.

"Я и предложил это для того, чтобы путем этого высшего проявления, этого волеизъявления, были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто не мог бы сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. <...> Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", — добавил он.

Также президент отметил, что его радует широкое обсуждение поправок в обществе, так как "чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция".

Путин подчеркнул, что ранее поправки уже неоднократно вносились в Конституцию, в этой процедуре нет ничего необычного.

"Над Конституцией работали шесть месяцев и одну неделю. После этого в Конституцию, после того, как она была принята, поправки вносились 15 раз. То, что сейчас предложено, — ничего здесь нет такого необычного", — сказал Путин.

По оценке президента, рассмотрение поправок займет три с небольшим месяца.

Поправки в Конституцию

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о поправках в Основной закон. Палата поддержала документ в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.