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Путин объяснил необходимость предложенных им поправок к Конституции
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РИА Новости

Путин объяснил необходимость предложенных им поправок к Конституции

14:22 04.02.2020 (обновлено: 15:45 04.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Вологодской области прокомментировал предложенные им поправки к Конституции и объяснил, для чего вышел с таким предложением.

"Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, в которых они считают себя и являются специалистами, они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил".

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Владимир Путин
Путин добавил, что за время работы президентом и председателем правительства для него стало очевидно, что некоторые вещи "не работают так, как должны работать".
Президент особо подчеркнул, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия.
По его словам, если всенародное голосование произойдет в обозначенные сроки, то это, по сути, будет являться плебисцитом, волеизъявлением граждан.
"Я и предложил это для того, чтобы путем этого высшего проявления, этого волеизъявления, были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто не мог бы сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. <...> Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", — добавил он.
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Также президент отметил, что его радует широкое обсуждение поправок в обществе, так как "чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция".
Путин подчеркнул, что ранее поправки уже неоднократно вносились в Конституцию, в этой процедуре нет ничего необычного.
"Над Конституцией работали шесть месяцев и одну неделю. После этого в Конституцию, после того, как она была принята, поправки вносились 15 раз. То, что сейчас предложено, — ничего здесь нет такого необычного", — сказал Путин.
По оценке президента, рассмотрение поправок займет три с небольшим месяца.
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Поправки в Конституцию

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о поправках в Основной закон. Палата поддержала документ в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Для проработки вопроса была создана рабочая группа, сопредседатели которой отмечали, что предложения об изменении Конституции, озвученные главой государства в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и находились в высокой степени готовности.
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