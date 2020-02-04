В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Свыше 600 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 650 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 173 человека (женщин – 52, детей – 88), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 477 человек (женщин – 143, детей – 243).Также в места постоянного проживания в течение суток вернулись 1 779 беженцев.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,9 гектаров территории. Специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России