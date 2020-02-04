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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T14:21+0300
https://ria.ru/20200204/1564240888.html
В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев из Иордании и Ливана

14:21 04.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Свыше 600 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 650 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 173 человека (женщин – 52, детей – 88), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 477 человек (женщин – 143, детей – 243).Также в места постоянного проживания в течение суток вернулись 1 779 беженцев.
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По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,9 гектаров территории. Специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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