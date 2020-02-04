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Путин призвал распространять положительные практики на всю страну
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РИА Новости

Путин призвал распространять положительные практики на всю страну

14:20 04.02.2020 (обновлено: 14:39 04.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности. 4 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности. 4 февраля 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности. 4 февраля 2020
ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что положительно относится к предложению изучить опыт НИТУ МИСиС по созданию "единого окна" для студентов, отметив, что положительные практики нужно распространять на всю страну.
На встрече с представителями общественности представитель НИТУ МИСиС рассказал президенту, что в вузе был создан студенческий офис - единое окно по аналогу МФЦ. Он объединил более 20 онлайн-ресурсов для студентов, необходимых им в процессе обучения.
У президента спросили, как он относится к тому, чтобы изучить опыт университета и постараться масштабировать его в другие вузы РФ, чтобы оптимизировать процессы предоставления сервисов для студентов.
"Абсолютно позитивно отношусь и думаю, что обязательно все положительные практики нужно распространять на всю страну... Система единого окна зарекомендовала себя во многих сферах и действует хорошо, эффективно действует, и ваш пример тоже это подтверждает. Поэтому повнимательней надо будет посмотреть", - сказал Путин.
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