Путин призвал распространять положительные практики на всю страну

"Абсолютно позитивно отношусь и думаю, что обязательно все положительные практики нужно распространять на всю страну... Система единого окна зарекомендовала себя во многих сферах и действует хорошо, эффективно действует, и ваш пример тоже это подтверждает. Поэтому повнимательней надо будет посмотреть", - сказал Путин.