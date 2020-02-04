Путин призвал распространять положительные практики на всю страну

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что положительно относится к предложению изучить опыт НИТУ МИСиС по созданию "единого окна" для студентов, отметив, что положительные практики нужно распространять на всю страну.
На встрече с представителями общественности представитель НИТУ МИСиС рассказал президенту, что в вузе был создан студенческий офис - единое окно по аналогу МФЦ. Он объединил более 20 онлайн-ресурсов для студентов, необходимых им в процессе обучения.
У президента спросили, как он относится к тому, чтобы изучить опыт университета и постараться масштабировать его в другие вузы РФ, чтобы оптимизировать процессы предоставления сервисов для студентов.
"Абсолютно позитивно отношусь и думаю, что обязательно все положительные практики нужно распространять на всю страну... Система единого окна зарекомендовала себя во многих сферах и действует хорошо, эффективно действует, и ваш пример тоже это подтверждает. Поэтому повнимательней надо будет посмотреть", - сказал Путин.