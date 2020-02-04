Путин рассказал о целях проведения Госсовета и Совета по науке

"Приезд мой связан с тем, что мы в ближайшее время намерены провести совместно Госсовет и Совет при президенте по науке и образованию для того, чтобы определить точку, где мы находимся, еще раз поговорить о приоритетах, методах, способах развития образования, приближения всей этой сферы к требованиям практики, к жизни", - сказал Путин на встрече с представителями общественности.