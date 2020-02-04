Путин рассказал о целях проведения Госсовета и Совета по науке

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проведение Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию необходимо для того, чтобы еще раз поговорить о приоритетах, методах, способах развития образования и его приближении к жизни.
"Приезд мой связан с тем, что мы в ближайшее время намерены провести совместно Госсовет и Совет при президенте по науке и образованию для того, чтобы определить точку, где мы находимся, еще раз поговорить о приоритетах, методах, способах развития образования, приближения всей этой сферы к требованиям практики, к жизни", - сказал Путин на встрече с представителями общественности.
Ранее сообщалось, что заседание Совета при президенте РФ по науке и образованию с участием президиума Госсовета пройдет 6 февраля.