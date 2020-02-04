Путин посетил химико-технологический колледж в Череповце

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Череповец посетил местный химико-технологический колледж.

Главе государства рассказали об учениках и преподавательском составе колледжа, а также о реализуемой в учебном заведении образовательной программе "школа-колледж-университет".

В сопровождении вице-премьера Татьяны Голиковой , помощника президента Андрея Фурсенко, руководства ПАО "ФосАгро" и ПАО "Северсталь" президент осмотрел электромонтажную мастерскую, лабораторию процессов и аппаратов, технологии отрасли. Он коротко пообщался с учениками и сфотографировался с ними. Затем президенту показали лабораторию электрических машин, а также сварочную мастерскую.

Во время осмотра колледжа Путин рассказал директору учебного заведения Елене Быковой о том, что его поездка в Череповец проходит в рамках подготовки заседания Госсовета по образованию и науке. Кроме того, Путин ознакомился с презентацией программы подготовки профессиональных кадров для экономики и социальной сферы на примере взаимодействия Череповецкого государственного университета с ПАО "Северсталь".

В рамках поездки президент также провёл рабочую встречу с губернатором региона Олегом Кувшинниковым. В ходе беседы были обсуждены реализация майских указов и социально-экономическое развитие области.

Череповецкий химико-технологический колледж" образован в 1979 году. Обучение в колледже ведется по специальностям "Химическая технология неорганических веществ", "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Монтаж и техническая эксплуатация технологического оборудования", "Парикмахерское искусство", а также по профессиям: "Машинист локомотива", "Сварщик", "Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ". Количество учащихся - 736 человек.

С 2013 года в колледже реализуют комплексную программу развития непрерывного опережающего профессионального образования совместно с компанией "ФосАгро". Образовательное учреждение выступает профориентационной площадкой для школьников Вологодской области, проводит межрегиональные научно-практические конференции по естественнонаучным дисциплинам для учащихся 8-11 классов школ области и других регионов.