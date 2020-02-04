Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T16:27+0300
https://ria.ru/20200204/1564240734.html
Путин посетил химико-технологический колледж в Череповце
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564240230_0:0:3082:1735_1036x0_80_0_0_17b2cf588c1d3d5f4450aa4cc720e13f.jpg
РИА Новости

Путин посетил химико-технологический колледж в Череповце

14:15 04.02.2020 (обновлено: 16:27 04.02.2020)
5048
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Череповец посетил местный химико-технологический колледж.
Главе государства рассказали об учениках и преподавательском составе колледжа, а также о реализуемой в учебном заведении образовательной программе "школа-колледж-университет".
В сопровождении вице-премьера Татьяны Голиковой, помощника президента Андрея Фурсенко, руководства ПАО "ФосАгро" и ПАО "Северсталь" президент осмотрел электромонтажную мастерскую, лабораторию процессов и аппаратов, технологии отрасли. Он коротко пообщался с учениками и сфотографировался с ними. Затем президенту показали лабораторию электрических машин, а также сварочную мастерскую.
Во время осмотра колледжа Путин рассказал директору учебного заведения Елене Быковой о том, что его поездка в Череповец проходит в рамках подготовки заседания Госсовета по образованию и науке. Кроме того, Путин ознакомился с презентацией программы подготовки профессиональных кадров для экономики и социальной сферы на примере взаимодействия Череповецкого государственного университета с ПАО "Северсталь".
Владимир Путин во время посещения центра управления регионом в правительстве Московской области
30 января, 18:01
Путин посетил центр управления Подмосковьем в правительстве региона
В рамках поездки президент также провёл рабочую встречу с губернатором региона Олегом Кувшинниковым. В ходе беседы были обсуждены реализация майских указов и социально-экономическое развитие области.
Череповецкий химико-технологический колледж" образован в 1979 году. Обучение в колледже ведется по специальностям "Химическая технология неорганических веществ", "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Монтаж и техническая эксплуатация технологического оборудования", "Парикмахерское искусство", а также по профессиям: "Машинист локомотива", "Сварщик", "Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ". Количество учащихся - 736 человек.
С 2013 года в колледже реализуют комплексную программу развития непрерывного опережающего профессионального образования совместно с компанией "ФосАгро". Образовательное учреждение выступает профориентационной площадкой для школьников Вологодской области, проводит межрегиональные научно-практические конференции по естественнонаучным дисциплинам для учащихся 8-11 классов школ области и других регионов.
Студенты колледжа в 2019 году победили в открытом региональном чемпионате по международным стандартам WorldSkills.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса Зеленый Дом в поселке Супс. 23 декабря 2019
23 декабря 2019, 16:18
Путин посетил комплекс по круглогодичному выращиванию роз в Адыгее
1210003
Обсудить 0
Татьяна ГоликоваВладимир ПутинЧереповецРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Ответ Путина рассмешил участников встречи в Череповце
Диск с заданиями единого государственного экзамена
В Москве в 2020 году ЕГЭ сдадут свыше 85 тысяч человек
Здание Государственной Думы РФ
ГД поддержала проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре
LIVE: Встреча Владимира Путина с представителями общественности в Череповце
Встреча Владимира Путина с жителями Череповца. Прямая трансляция
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин посетит Череповец 4 февраля
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев
Врио главы Чувашии поручил доработать программу развития республики
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Учитель с указкой
Минпросвещения начало сбор предложений по развитию системы образования
Путин остановил кортеж в Череповце
"Вы замерзли!" Путин остановил кортеж в Череповце
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Путин назвал референдум о доверии президенту 1993 года правильным
Встреча лидеров нормандской четверки
Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию
Конституция Российской Федерации
Омбудсмен Свердловской области оценила поправки в Конституцию
Шакира и Дженнифер Лопес во время выступления
Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Путин рассказал о целях проведения Госсовета и Совета по науке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
Лента новостейМолния