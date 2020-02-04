Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T14:14+0300
https://ria.ru/20200204/1564240655.html
Моряк выпал за борт с российского судна у берегов Южной Кореи
https://cdn23.img.ria.ru/images/155157/95/1551579590_0:124:3215:1932_1036x0_80_0_0_e9925e02b105a7e3208c5b0abaf45aa8.jpg
РИА Новости

Моряк выпал за борт с российского судна у берегов Южной Кореи

14:14 04.02.2020
651
© AP Photo / Lee Jin-manПорт в Южной Корее
Порт в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Порт в Южной Корее. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Моряк выпал за борт с российского грузового судна у берегов Республики Корея, в настоящий момент он находится в больнице, сообщило посольство России в Южной Корее.
"Четвертого февраля в районе 12 часов по местному времени у берегов Республики Корея за борт российского грузового судна выпал член экипажа. Моряк был спасен Службой береговой охраны РК. В настоящее время гражданин находится в больнице. Решается вопрос с его отправкой на Родину", - говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ в Сеуле в Facebook.
Сингапур
12 декабря 2019, 06:16
Двух моряков с арестованного в Сингапуре судна репатриировали в Россию
В дипмиссии отметили, что консульский отдел посольства России поддерживает связь с компанией-судовладельцем, а также южнокорейскими ведомствами на предмет оказания необходимой помощи.
118101
Обсудить 0
Южная КореяРоссияВ мире
Рекомендуем
Наталья Поклонская
Поклонская оценила обращение Эрдогана к почетному караулу в Киеве
Производство автомобиля Hyundai Tuscon
Южнокорейские автомобильные заводы приостанавливают производство
Автомобили полиции Германии
В Германии извинились перед заподозренной в убийстве детей медсестрой
Сотрудник полиции
В пригороде Петербурга задержали фальшивомонетчиков
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский раскритиковал Ленина и Сталина за "раздачу" территорий
Разведение сил в Донбассе
Более 60% украинцев хотят прекращения войны в Донбассе, показал опрос
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее отказавшиеся от добровольного карантина заплатят штраф
Девушка надевает защитную маску
В Южной Корее начнут производить по десять миллионов масок в день
Даунинг-Стрит
В Британии ряд журналистов не допустили на брифинг премьер-министра
Владимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Рейтинг Зеленского за месяц упал до 59 процентов, показал опрос
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль
Палестина заявила о готовности стать демилитаризованным государством
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Уилан заявил, что встретит свой 50-й день рождения в СИЗО
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Центральный исторический музей Кореи в Пхеньяне
КНДР запретила въезд и выезд из страны иностранных дипломатов
Телеведущая Лера Кудрявцева
СМИ: Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с ее дочерью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
Лента новостейМолния