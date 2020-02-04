Моряк выпал за борт с российского судна у берегов Южной Кореи

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Моряк выпал за борт с российского грузового судна у берегов Республики Корея, в настоящий момент он находится в больнице, сообщило посольство России в Южной Корее.
"Четвертого февраля в районе 12 часов по местному времени у берегов Республики Корея за борт российского грузового судна выпал член экипажа. Моряк был спасен Службой береговой охраны РК. В настоящее время гражданин находится в больнице. Решается вопрос с его отправкой на Родину", - говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ в Сеуле в Facebook.
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В дипмиссии отметили, что консульский отдел посольства России поддерживает связь с компанией-судовладельцем, а также южнокорейскими ведомствами на предмет оказания необходимой помощи.