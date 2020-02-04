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Роспотребнадзор заявил об эпидемии гриппа и ОРВИ в Челябинской области
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РИА Новости

Роспотребнадзор заявил об эпидемии гриппа и ОРВИ в Челябинской области

14:12 04.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 фев - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Челябинской области в настоящее время оценивается как эпидемическая, сообщает во вторник управление Роспотребнадзора по региону.
По данным управления, за 5 неделю 2020 года в регионе зарегистрировано более 36,1 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 44%. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,5%. По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе пандемического гриппа А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.
"В настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как эпидемическая. Решением оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ 4 февраля принято решение о задействовании комплексного плана мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ в Челябинской области на 2020-2024 годы", - говорится в сообщении.
Комплексный план включает в себя, в первую очередь, карантинные мероприятия по гриппу на объектах социальной инфраструктуры, поясняется в сообщении.
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Управление напоминает, что с 24 января введены карантинные мероприятия по гриппу в медицинских организациях и организациях социальной защиты населения области. В период эпидемии медорганизации меняют порядок работы поликлиник, госпитализации и обследования больных, уточняется в сообщении.
В детских образовательных организациях усиливают режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, средств обеззараживания воздуха и/или проветривания, вводят "утренний фильтр" - выявление больных с признаками ОРВИ. Также при одновременном отсутствии по причине заболеваемости ОРВИ более 20% детей закрывают класс, группу или образовательную организацию на срок не менее 7 дней, сообщает управление.
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Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорЧелябинская область
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