Роспотребнадзор заявил об эпидемии гриппа и ОРВИ в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 4 фев - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Челябинской области в настоящее время оценивается как эпидемическая, сообщает во вторник управление Роспотребнадзора по региону.

По данным управления, за 5 неделю 2020 года в регионе зарегистрировано более 36,1 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 44%. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,5%. По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе пандемического гриппа А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

"В настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как эпидемическая. Решением оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ 4 февраля принято решение о задействовании комплексного плана мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ в Челябинской области на 2020-2024 годы", - говорится в сообщении.

Комплексный план включает в себя, в первую очередь, карантинные мероприятия по гриппу на объектах социальной инфраструктуры, поясняется в сообщении.

Управление напоминает, что с 24 января введены карантинные мероприятия по гриппу в медицинских организациях и организациях социальной защиты населения области. В период эпидемии медорганизации меняют порядок работы поликлиник, госпитализации и обследования больных, уточняется в сообщении.