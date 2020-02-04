Уилан заявил, что встретит свой 50-й день рождения в СИЗО

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан заявил в суде, что чувствует себя "довольно хорошо", однако врача к нему не пускают, отметив, что встретит своей 50-й день рождения в СИЗО.

Во вторник первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста Уилана до конца марта.

После оглашения решения судьи Уилан обратил внимание, что 5 марта у него день рождения, и ему придется провести его в СИЗО.

"Это мой 50 день рождения", - сказал он. Уилан попросил представителей присутствовавших в зале посольств США Канады принести ему в СИЗО торт.

В ответ на вопрос журналистов, как он себя чувствует, Уилан сказал "довольно хорошо". "Но врача ко мне так и не пускают", - сказал он.

Адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков добавил, что Уилан продолжает жаловаться на боли в связи с паховой грыжей. "Но от операции здесь он отказывается, надеется сделать ее на родине", - отметил адвокат.

Уилан во вторник также обратился к властям США, Канады и Великобритании "продолжать прилагать усилия для его освобождения".

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.