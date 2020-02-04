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Уилан заявил, что встретит свой 50-й день рождения в СИЗО
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РИА Новости

Уилан заявил, что встретит свой 50-й день рождения в СИЗО

14:10 04.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан заявил в суде, что чувствует себя "довольно хорошо", однако врача к нему не пускают, отметив, что встретит своей 50-й день рождения в СИЗО.
Во вторник первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста Уилана до конца марта.
После оглашения решения судьи Уилан обратил внимание, что 5 марта у него день рождения, и ему придется провести его в СИЗО.
"Это мой 50 день рождения", - сказал он. Уилан попросил представителей присутствовавших в зале посольств США и Канады принести ему в СИЗО торт.
В ответ на вопрос журналистов, как он себя чувствует, Уилан сказал "довольно хорошо". "Но врача ко мне так и не пускают", - сказал он.
Адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков добавил, что Уилан продолжает жаловаться на боли в связи с паховой грыжей. "Но от операции здесь он отказывается, надеется сделать ее на родине", - отметил адвокат.
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Уилан во вторник также обратился к властям США, Канады и Великобритании "продолжать прилагать усилия для его освобождения".
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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Пол УиланВладимир ЖеребенковФСБ РФМоскваКанадаСШАВ мире
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