Палестина не контактировала с США после объявления "сделки века"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Палестина не контактировала с США после объявления президентом Дональдом Трампом "сделки века" по ближневосточному урегулированию, но администрация американского президента пыталась связаться с руководством Палестины за несколько дней до обнародования сделки, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
"Американская администрация пыталась связаться с нами дня за два, мы отказались. Двадцать шестого января они позвонили и даже больше - Трамп послал послание со своим представителем, который приехал в Палестину, но (глава Палестинской национальной администрации Махмуд - ред.) Аббас отказался его принять до объявления сделки", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"После этого никто не участвовал в контактах с американцами", - подчеркнул посол.
Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
3 февраля, 16:41Аббас выдвинул ультиматум США и Израилю из-за "сделки века"
Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Лига арабских государств (ЛАГ) в субботу по итогам внеочередного заседания отвергла "сделку века" по решению палестино-израильского конфликта, назвав ее несправедливой, и призвала международное сообщество противостоять попыткам Израиля ее реализовать. Аббас, в свою очередь, заявил на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними.