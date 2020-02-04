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Палестина не контактировала с США после объявления "сделки века"
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РИА Новости

Палестина не контактировала с США после объявления "сделки века"

14:09 04.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль
Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Палестина не контактировала с США после объявления президентом Дональдом Трампом "сделки века" по ближневосточному урегулированию, но администрация американского президента пыталась связаться с руководством Палестины за несколько дней до обнародования сделки, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
"Американская администрация пыталась связаться с нами дня за два, мы отказались. Двадцать шестого января они позвонили и даже больше - Трамп послал послание со своим представителем, который приехал в Палестину, но (глава Палестинской национальной администрации Махмуд - ред.) Аббас отказался его принять до объявления сделки", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
"После этого никто не участвовал в контактах с американцами", - подчеркнул посол.
Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
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Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Лига арабских государств (ЛАГ) в субботу по итогам внеочередного заседания отвергла "сделку века" по решению палестино-израильского конфликта, назвав ее несправедливой, и призвала международное сообщество противостоять попыткам Израиля ее реализовать. Аббас, в свою очередь, заявил на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеАбдель Хафиз НофальДональд ТрампЛига арабских государствМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуСШАВ мире
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