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Московский планетарий подготовил программу ко Дню святого Валентина
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РИА Новости

Московский планетарий подготовил программу ко Дню святого Валентина

14:08 04.02.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфМосковский планетарий открывает новый астрономический сезон
Московский планетарий открывает новый астрономический сезон
© РИА Новости / Александр Вильф
Московский планетарий открывает новый астрономический сезон. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Московский планетарий подготовил ко Дню святого Валентина праздничную программу - посетителей ждут "валентинки", живая музыка и возможность признаться в любви на фоне звездного неба, рассказали РИА Новости в пресс-службе планетария.
"Московский планетарий присоединяется к празднованию Дня святого Валентина и дарит всем влюбленным возможность провести необыкновенный вечер. Мы подготовили специальную программу для любящих сердец, ведь 14 февраля - это особый повод заявить о своих чувствах в одном из самых романтических мест Москвы", - рассказали в планетарии.
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Для посетителей планетарий подготовил две программы длительностью два часа каждая. Первая часть вечера пройдет в обзорной экскурсии по музею под музыку. Программа "Влюбленные в звезды", как обещают в планетарии, создаст праздничную атмосферу и настроит на созерцание звездного неба. В музее выступит музыкальная группа Arfasound. Гости смогут насладиться известными хитами, исполненными на арфе, скрипке и виолончели. В это время экскурсовод расскажет о легендах, связанных с созвездиями, которые носят имена мифических героев, совершивших подвиги во имя любви. Также будет организована специальная звездная фотозона. Помимо того, всех посетителей ждут тематические "валентинки".
Продолжение вечера пройдет в Большом Звездном зале, где посетители окажутся под искусственным звездным небом и смогут посмотреть несколько фильмов о Вселенной.
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