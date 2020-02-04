Московский планетарий подготовил программу ко Дню святого Валентина

"Московский планетарий присоединяется к празднованию Дня святого Валентина и дарит всем влюбленным возможность провести необыкновенный вечер. Мы подготовили специальную программу для любящих сердец, ведь 14 февраля - это особый повод заявить о своих чувствах в одном из самых романтических мест Москвы", - рассказали в планетарии.

Для посетителей планетарий подготовил две программы длительностью два часа каждая. Первая часть вечера пройдет в обзорной экскурсии по музею под музыку. Программа "Влюбленные в звезды", как обещают в планетарии, создаст праздничную атмосферу и настроит на созерцание звездного неба. В музее выступит музыкальная группа Arfasound. Гости смогут насладиться известными хитами, исполненными на арфе, скрипке и виолончели. В это время экскурсовод расскажет о легендах, связанных с созвездиями, которые носят имена мифических героев, совершивших подвиги во имя любви. Также будет организована специальная звездная фотозона. Помимо того, всех посетителей ждут тематические "валентинки".