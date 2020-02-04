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Культура
2020-02-04T21:56+0300
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Стала известна дата выхода фильма о Николасе Кейдже с его участием
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РИА Новости

Стала известна дата выхода фильма о Николасе Кейдже с его участием

21:56 04.02.2020
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© AFP 2020 / Jon KopaloffАмериканский актер Николас Кейдж
Американский актер Николас Кейдж
© AFP 2020 / Jon Kopaloff
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Студия Lionsgate официально объявила дату выхода фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта", в котором Николас Кейдж сыграет самого себя, сообщает Variety.
Картина выйдет в мировой прокат 19 марта 2021 года.
Режиссер ленты — Том Гормикан, сценарий он написал вместе с Кевином Эттеном. Николас Кейдж не только снимается в этом фильме, но и участвует в нем в качестве продюсера.
Главный герой, которому не хватает денег и творческой самореализации, неохотно соглашается за один миллион долларов прийти на день рождения к мексиканскому миллиардеру. Тот оказывается его поклонником. На вечеринке персонаж Кейджа попадает в сложную ситуацию, и, чтобы из нее выпутаться, ему приходится использовать весь свой актерский талант.
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