Стала известна дата выхода фильма о Николасе Кейдже с его участием

Режиссер ленты — Том Гормикан, сценарий он написал вместе с Кевином Эттеном. Николас Кейдж не только снимается в этом фильме, но и участвует в нем в качестве продюсера.

Главный герой, которому не хватает денег и творческой самореализации, неохотно соглашается за один миллион долларов прийти на день рождения к мексиканскому миллиардеру. Тот оказывается его поклонником. На вечеринке персонаж Кейджа попадает в сложную ситуацию, и, чтобы из нее выпутаться, ему приходится использовать весь свой актерский талант.