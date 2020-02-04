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Палестина заявила о готовности стать демилитаризованным государством
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РИА Новости

Палестина заявила о готовности стать демилитаризованным государством

14:02 04.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПосол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Палестина согласится на демилитаризацию, только при выполнении остальных условий, в том числе создании полностью независимого палестинского государства, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
"Для нас не проблема стать демилитаризованным государством, в правильном понимании, если будет серьёзное соглашение о создании двух государств, если будут реализованы все требования нашего народа", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Когда наш президент сказал об этом, это не значит, что мы уступаем в чем-то США. Наш президент сказал, что только при выполнении всех остальных условий, когда у нас будет независимое государство, оно может быть демилитаризовано", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Лига арабских государств (ЛАГ) в субботу по итогам внеочередного заседания отвергла "сделку века" по решению палестино-израильского конфликта, назвав ее несправедливой, и призвала международное сообщество противостоять попыткам Израиля ее реализовать. Аббас, в свою очередь, заявил на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними.
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Абдель Хафиз НофальДональд ТрампМахмуд АббасПалестинаСШАВ мире
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