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2020-02-04T13:55+0300
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Толстой прокомментировал законопроект о профилактике домашнего насилия
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РИА Новости

Толстой прокомментировал законопроект о профилактике домашнего насилия

13:55 04.02.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПетр Толстой
Петр Толстой
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия направлен на раскол семьи "с помощью постороннего вмешательства, начиная от соседей и заканчивая НКО".
Ранее Толстой на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил, что определение брака как союза мужчины и женщины следует прописать в Конституции РФ и тем самым пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник, вице-спикер Думы снова озвучил свою идею и пояснил, что подобная норма в Конституции "создаст барьер для попыток прописать какие-то отдельные дополнительные права для лиц нетрадиционной ориентации, ЛГБТ".
"Сегодня эти попытки делаются с помощью проекта закона о профилактике домашнего насилия, который списан практически под копирку со Стамбульской конвенции Совета Европы. И хочу напомнить, что Россия предлагала к этой конвенции свои поправки, но они были все отклонены. А теперь нам на уровне национального законодательства пытаются навязать закон, который нацелен не на сохранение семьи, а на ее раскол с помощью постороннего вмешательства, начиная от соседей и заканчивая НКО", - заявил политик.
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Он отметил, что нужно закрепить в Конституции нерушимые и неприкосновенные вещи, такие как традиционный брак. "Как мы закрепили в 2014 году принадлежность Крыма к России", - подчеркнул политик.
Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.
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Законопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеНовости - Религия и мировоззрениеПетр ТолстойГосдума РФВладимир ПутинРоссиярелигияОбщество
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