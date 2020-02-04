Ужесточать требования к банкам для допуска к госзакупкам не планируют

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минфин РФ не планирует ужесточать требования к рейтингу кредитных организаций для допуска к участию в госзакупках, заявил министр финансов Антон Силуанов на рабочей встрече с ассоциацией российских банков (АРБ). Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"Ужесточение требований к рейтингу, как основному критерию для допуска участия в госзакупках, не планируется", - цитирует Силуанова пресс-служба.

В то же время министр отметил, что в этом процессе нужны надежные банки, которые должны работать над повышением собственного рейтинга.

Сейчас для участия в госзакупках предприниматель или компания должны открыть специальный счет в одном из 18 банков, которые вправе выдавать гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов.

Все эти банки соответствуют установленным правительством требованиям, в частности, к их финансовой устойчивости. Данные требования аналогичны тем, что предъявляются к банкам, на депозитах которых могут размещаться средства федерального бюджета: это, в частности, наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 300 миллионов рублей и наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "В(RU)" по национальной рейтинговой шкале агентства АКРА или рейтинга не ниже уровня "ruB" по национальной шкале агентства "Эксперт РА".