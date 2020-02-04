Ужесточать требования к банкам для допуска к госзакупкам не планируют

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минфин РФ не планирует ужесточать требования к рейтингу кредитных организаций для допуска к участию в госзакупках, заявил министр финансов Антон Силуанов на рабочей встрече с ассоциацией российских банков (АРБ). Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
"Ужесточение требований к рейтингу, как основному критерию для допуска участия в госзакупках, не планируется", - цитирует Силуанова пресс-служба.
В то же время министр отметил, что в этом процессе нужны надежные банки, которые должны работать над повышением собственного рейтинга.
Сейчас для участия в госзакупках предприниматель или компания должны открыть специальный счет в одном из 18 банков, которые вправе выдавать гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов.
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Все эти банки соответствуют установленным правительством требованиям, в частности, к их финансовой устойчивости. Данные требования аналогичны тем, что предъявляются к банкам, на депозитах которых могут размещаться средства федерального бюджета: это, в частности, наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 300 миллионов рублей и наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "В(RU)" по национальной рейтинговой шкале агентства АКРА или рейтинга не ниже уровня "ruB" по национальной шкале агентства "Эксперт РА".
При этом замминистра финансов Алексей Моисеев в конце января говорил, что Минфин рассматривает рейтинги аккредитованных российских агентств как основной критерий отбора кредитных организаций для размещения госсредств, полагая, что этот показатель надёжности является достаточным.