ЕР изучит необходимость норм об ответственности власти за неуважение

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Единая Россия" проанализирует российское законодательство на предмет необходимости новых инициатив об ответственности для представителей власти за неуважительное отношение к гражданам, заявил депутат от фракции, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление. Сейчас за оскорбление предусмотрена административная ответственность по статье 5.61 КоАП. Уголовное наказание отменено.

Хинштейн напомнил о нескольких резонансных случаях неподобающего поведения представителей власти. Так, на фоне скандала с "поздравлением" блокадников города батонами хлеба была отправлена в отставку экс-спикер Керченского горсовета Мая Хужина. На прошлой неделе Путин в связи с утратой доверия отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева, вынудившего сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Игнатьев также был исключен из партии "Единая Россия".

"Единая Россия" намерена и впредь занимать самую жесткую и принципиальную позицию по отношению к тем госслужащим, кто возомнил себя выше людей и оторвался от земли. Но, очевидно, что наряду с такой точечной работой необходим, возможно, и системный, в том числе законодательный подход", - сказал депутат на пленарном заседании Госдумы.

Он напомнил, что в законодательстве уже предусмотрена ответственность за унижение чести и достоинства человека, так, в КоАП существует отдельная санкция. При этом, по его словам, статья де-факто не работает.

"Нам необходимо детально разобраться, в чем причина этого - или не хватает существующих правовых механизмов или недорабатывают правоохранители. Самым внимательным образом "Единая Россия" намерена проанализировать и изучить сложившуюся практику, чтобы понять, нужны ли новые законодательные инициативы об ответственности для представителей власти за неуважительное отношение к гражданам. Соответствующие предложения "Единой Россией" уже подготовлены, но мы внесем их, лишь убедившись, что без этого не обойтись, тем более есть поручение президента по итогам заседания Совета по правам человека рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления", - сказал Хинштейн.

Депутат отметил, что общество оправданно предъявляет повышенные требования к власти и ее представителям.

"Граждане хотят видеть в чиновниках и депутатах не зарвавшихся новых дворян, а своих помощников, тех, кто служит людям, а не упивается собственным величием. "Единая Россия" как партия, как крупнейшая фракция в Государственной Думе и впредь будет безжалостно избавляться от такого балласта, мы и далее будем добиваться очищения власти от сомнительных, негодных людей", - подчеркнул Хинштейн.