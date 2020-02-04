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В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 24 человек
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РИА Новости

В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 24 человек

13:47 04.02.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Сингапуре достигло 24, медики подтвердили первые случаи передачи вируса внутри страны, следует из релиза местного минздрава.
Ранее сообщалось о 18 заболевших.
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"По данным на 4 февраля 2020 года на момент 14.00 министерство здравоохранения подтвердило ещё шесть случаев заражения коронавирусом нового типа (2019-nCoV) в Сингапуре. В четырех их них произошла передача вируса от человека к человеку", - говорится в релизе.
Трое из заболевших вступали в контакт с прибывшими из материкового Китая, четвертый заболевший контактировал с одним из заразившихся внутри страны. Ещё двое прибыли из Уханя 30 января в рамках эвакуации граждан Сингапура из Китая.
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Со ссылкой на газету South China Morning Post ранее сообщалось, что Сингапур закроет границу для всех прибывающих из Китая, включая иностранцев, которые находились в КНР последние две недели.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
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