В Таиланде сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом

БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Таиланда объявило во вторник о шести новых случаях заражения коронавирусом , в дополнение к уже известным 19 случаям, сообщает интернет-версия газеты "Тхаи Рат"

О новых случаях заражения, с которыми общее количество заболевших в Таиланде с начала китайской эпидемии составило 25 человек, сообщил журналистам на пресс-конференции в Бангкоке глава Департамента контроля заболеваний (эпидемиологического контроля) министерства доктор Суванначай Ваттханайингчаренчай.

"Среди шестерых новых больных четверо граждан Таиланда и двое граждан Китая", - сообщил глава департамента.

"Двое – тайская семейная пара, вернувшаяся из поездки в Японию, ещё двое – водители заказных такси, перевозившие китайских туристов в Таиланде, и ещё двое – китайские туристы", - сказал он, добавив, что у всех шести при поступлении в больницы была тяжёлая форма воспаления лёгких, однако пятеро из шести уже чувствуют себя нормально и будут выписаны, как только очередной анализ на коронавирус покажет отрицательный результат.

Один больной пока остаётся в стабильно тяжёлом состоянии, сказал директор департамента.