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https://ria.ru/20200204/1564238875.html
В Таиланде сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Таиланде сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом

13:41 04.02.2020 (обновлено: 13:42 04.02.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на одной из улиц
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Прохожие в защитных масках на одной из улиц. Архивное фото
БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Таиланда объявило во вторник о шести новых случаях заражения коронавирусом, в дополнение к уже известным 19 случаям, сообщает интернет-версия газеты "Тхаи Рат".
О новых случаях заражения, с которыми общее количество заболевших в Таиланде с начала китайской эпидемии составило 25 человек, сообщил журналистам на пресс-конференции в Бангкоке глава Департамента контроля заболеваний (эпидемиологического контроля) министерства доктор Суванначай Ваттханайингчаренчай.
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"Среди шестерых новых больных четверо граждан Таиланда и двое граждан Китая", - сообщил глава департамента.
"Двое – тайская семейная пара, вернувшаяся из поездки в Японию, ещё двое – водители заказных такси, перевозившие китайских туристов в Таиланде, и ещё двое – китайские туристы", - сказал он, добавив, что у всех шести при поступлении в больницы была тяжёлая форма воспаления лёгких, однако пятеро из шести уже чувствуют себя нормально и будут выписаны, как только очередной анализ на коронавирус покажет отрицательный результат.
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Один больной пока остаётся в стабильно тяжёлом состоянии, сказал директор департамента.
С начала эпидемии нового коронавируса в Китае, в Таиланде зафиксированы 25 случаев заболевания. Из 25 пациентов 6 граждане Таиланда, остальные – Китая. 8 человек, попавших в больницы в конце 2019 и самом начале 2020, года, в том числе семь туристов из Китая и одна гражданка Таиланда, заразившаяся коронавирусом во время поездки в Ухань перед Новым годом, выздоровели и вернулись домой.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоТаиландВ мире
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