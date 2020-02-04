В новосибирской больнице нашли конверт с надписью "Сибирская язва"

НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Конверт с надписью "Сибирская язва" обнаружили во вторник в административном корпусе горбольницы №12 Конверт с надписью "Сибирская язва" обнаружили во вторник в административном корпусе горбольницы №12 Новосибирска , его содержимое исследуют, в медучреждении провели дезинфекцию, сообщает облминздрав.

"Сегодня в административном корпусе городской клинической больницы №12 был обнаружен конверт с надписью "Сибирская язва". Персонал больницы немедленно предпринял все меры, предписанные "Инструкцией по действиям персонала при угрозе совершения либо при совершении террористических актов, в том числе при обнаружении неизвестных почтовых отправлений", - говорится в сообщении на официальной странице министерства в соцсети "ВКонтакте"

О конверте немедленно сообщили в полицию, Росгвардию, территориальный Центр медицины катастроф, УФСБ, управление Роспотребнадзора. Персонал перекрыл доступ в больницу, заблокировал входы, ограничил перемещение людей в административном корпусе. Спецслужбы прибыли в течение пяти минут, отметили в министерстве.

"Согласно инструкции, определили круг лиц, контактировавших с конвертом. Это один человек. Его изолировали, по рекомендациям специалистов Роспотребнадзора провели необходимую профилактику", - говорится в сообщении.