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В новосибирской больнице нашли конверт с надписью "Сибирская язва"
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РИА Новости

В новосибирской больнице нашли конверт с надписью "Сибирская язва"

13:39 04.02.2020
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© www.printing357.comКонверт с письмом
Конверт с письмом
© www.printing357.com
НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Конверт с надписью "Сибирская язва" обнаружили во вторник в административном корпусе горбольницы №12 Новосибирска, его содержимое исследуют, в медучреждении провели дезинфекцию, сообщает облминздрав.
"Сегодня в административном корпусе городской клинической больницы №12 был обнаружен конверт с надписью "Сибирская язва". Персонал больницы немедленно предпринял все меры, предписанные "Инструкцией по действиям персонала при угрозе совершения либо при совершении террористических актов, в том числе при обнаружении неизвестных почтовых отправлений", - говорится в сообщении на официальной странице министерства в соцсети "ВКонтакте".
О конверте немедленно сообщили в полицию, Росгвардию, территориальный Центр медицины катастроф, УФСБ, управление Роспотребнадзора. Персонал перекрыл доступ в больницу, заблокировал входы, ограничил перемещение людей в административном корпусе. Спецслужбы прибыли в течение пяти минут, отметили в министерстве.
"Согласно инструкции, определили круг лиц, контактировавших с конвертом. Это один человек. Его изолировали, по рекомендациям специалистов Роспотребнадзора провели необходимую профилактику", - говорится в сообщении.
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В облминздраве отметили, что конверт изъяли специалисты новосибирского управления Роспотребнадзора и доставили в лабораторию областного Центра гигиены и эпидемиологии. Результаты исследования содержимого конверта будут готовы в течение 12 часов. Больница после проведения дезинфекции продолжила работать в обычном режиме.
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Здоровье - ОбществоНовосибирскПроисшествия
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