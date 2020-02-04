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Университет в Каире запретил сотрудницам носить никаб, сообщили СМИ
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РИА Новости

Университет в Каире запретил сотрудницам носить никаб, сообщили СМИ

13:36 04.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДевушка в платке-никабе
Девушка в платке-никабе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Девушка в платке-никабе. Архивное фото
КАИР, 4 фев - РИА Новости. Еще один египетский университет - каирский Айн-аш-Шамс - запретил женщинам-преподавателям и другим сотрудницам носить на работе никаб (полностью закрывающую лицо и фигуру женскую мусульманскую одежду), сообщает во вторник газета Al-Masry al-Youm.
"Ректор университета Айн-аш-Шамс Махмуд Матини издал постановление о запрете носить никаб членам педагогического коллектива и вспомогательному персоналу всех факультетов и институтов во время чтения лекций, проведения теоретических и практических занятий, посещения лабораторий и подготовки персонала", - говорится в сообщении. Постановление действует также в отношении врачей университетских больниц.
Женщина в никабе
5 июля 2019, 16:16
В Тунисе запретили носить никаб в государственных учреждениях, сообщили СМИ
Запрет на никаб в университете Айн-аш-Шамс введен спустя неделю после того, как египетский суд оставил в силе аналогичное распоряжение ректора Каирского университета. В сентябре 2015 года преподавателям университета запретили носить никаб из-за жалоб, что сотрудницы не могут нормально общаться со студентами. В 2016 году некоторые недовольные этим решением сотрудницы обратились в суд, чтобы добиться отмены запрета. 27 января 2020 года Высший административный суд Египта своим окончательным и не подлежащим обжалованию постановлением поддержал ректорский запрет.
Борьба египетских властей с никабом имеет долгую историю. Еще в эпоху правления экс-президента Хосни Мубарака этот вопрос поднимался неоднократно. Так, в 2009 году младшему медицинскому персоналу в Египте было запрещено носить эту накидку. Женщинам разъясняли, что хиджаб (мусульманский платок, покрывающий волосы женщины) — вполне достаточная одежда для верующих. В том же 2009 году никаб был запрещен и в университете Аль-Азхар. Студентки не могли появляться в никабе на территории университета, в классных комнатах, общежитии, на экзаменах.
В феврале 2016 года глава Каирского университета запретил медсестрам и врачам всех подведомственных университетских больниц и медучреждений носить никаб. Этот запрет был объяснен "защитой прав и интересов пациентов".
В Египте периодически поднимается вопрос о запрете на ношение никаба во всех общественных местах. Очередная волна общественного недовольства этой нетрадиционной для Египта одеждой поднялась в октябре, когда власти соседнего Алжира запретили ношение никаба на работе.
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Хосни МубаракКаир (город)ЕгипетВ мире
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