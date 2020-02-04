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Посол Палестины не исключил встречу Путина и Аббаса в мае
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РИА Новости

Посол Палестины не исключил встречу Путина и Аббаса в мае

13:33 04.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Лидеры РФ и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас в мае могут провести отдельную встречу "на полях" мероприятий, посвящённых празднованию Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.
"Президент Аббас посетит с официальным визитом Россию по случаю 75-летия Победы", - сказал дипломат, комментируя предстоящие контакты между двумя странами.
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Отвечая на вопрос, планируется ли в мае отдельная встреча президента России и главы Палестинской национальной администрации, посол ответил: "Возможно, но пока ясности нет".
"Это может быть протокольная встреча, однако с учетом текущей ситуации в Палестине и "сделки века" это может быть и отдельная встреча. Я думаю, что какая-то встреча (между лидерами двух стран) должна пройти, принимая во внимание текущую ситуацию", - отметил Нофаль.
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Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампМахмуд АббасВладимир ПутинРоссияПалестинаВ мире
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