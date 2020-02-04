Россия вывезет из китайского Уханя несколько граждан стран СНГ

ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Россия эвакуирует из города Уханя и провинции Хубэй не только своих граждан, но и несколько граждан стран СНГ, сообщил журналистам во вторник посол России в Китае Андрей Денисов. Россия эвакуирует из городаи провинции Хубэй не только своих граждан, но и несколько граждан стран СНГ, сообщил журналистам во вторник посол России в Китае Андрей Денисов.

"Обращались, кого-то везем, конечно, кого можем взять. Здесь проблема упирается не в наше желание, а в наши возможности, к сожалению, не всех, потому что просто не вмещаются", - сообщил посол на вопрос о том, обращались ли к России граждане СНГ с просьбой об эвакуации.

Он отметил, что в числе эвакуируемых граждане Белоруссии, Казахстана, те, кто отстал от своего рейса, было несколько студентов из Армении.

По его словам, "особая категория – страны СНГ, они, кстати, тоже занимаются этой работой, самолет Казахстана улетел, увозя своих граждан, а заодно и граждан Киргизии, мы готовы были взять их на свой борт, но поскольку казахстанский был раньше, они улетели им".

"Правда, киргизов они взяли, но несколько своих остались, я не исключаю, что и мы будем добирать каких-то наших людей, поэтому никакая наша работа не прекращается, мы продолжаем быть на связи с теми, кто остался. Плюс с друзьями нашими из СНГ есть проблема, как и с нашими (гражданами – ред.), с карантином - то есть они бы уехали, но их пугает двухнедельный карантин, хотя наверняка будут обеспечены нормальные бытовые условия для тех людей, которые будут готовы его пройти", - сказал Денисов.